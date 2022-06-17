Нацполіція: Відкрито 17 справ за фактом зґвалтувань російськими військовими

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в Україні розпочали 17 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань російськими військовими, повідомляє Новое время.

"Робочу групу було створено якраз для роботи над заявами, які ми отримали від жінок – жертв насильства. Більшість із цих злочинів ми виявляємо при відпрацюванні звільнених населених пунктів. Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень за фактами згвалтувань військовими РФ" , - розповів він в інтерв'ю італійському виданню ADN Kronos.

За словами голови Нацполіції, більшу частину з них уже передано на подальше розслідування до СБУ, оскільки ці злочини документуються в рамках статті про порушення законів та звичаїв війни.

Він пояснив, що підслідність цієї статті визначено саме Службою безпеки, але поліція також реєструє ці злочини, фіксує, збирає доказову базу та передає матеріали колегам.

Наприкінці травня в Україні направили до суду першу справу про зґвалтування під час війни.