Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь вдарить по Києву, якщо українська армія атакує завод з переробки нафти в Мозирі, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не збирається воювати в Україні. При цьому, якщо українська армія перейде кордон Білорусі або буде цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, країна миттєво відповість.

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є" , - сказав він.

Раніше Лукашенко не виключав війну за Західну Україну.