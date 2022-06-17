Українці зі статусом ВПО можуть отримати грошову допомогу від Binance
Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО (нутрішньо переміщена особа). Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Впродовж 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно).
Пілотний проєкт запустили у Львівській області і вже 1000 осіб отримали виплати.
"Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України", - додав Федоров.