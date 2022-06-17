Україна впровадила візовий режим з РФ

Сьогодні, 17 червня, Кабмін ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим. Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим" , - йдеться в повідомленні.

Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року.