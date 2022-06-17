Борель прокоментував рішення Єврокомісії щодо України

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель назвав рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі «вирішальним моментом» для України та ЄС, повідомляє Новое время.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Це вирішальний момент для України, Молдови та Грузії, а також для ЄС. Це також за мир та демократію на нашому спільному континенті», - зазначив він .

Боррель додав, що сьогоднішні погляди є ключовим кроком на шляху реалізації європейських устремлінь трьох країн.

Він заявив, що ЄС підтримає всі зусилля щодо реформування, щоб втілити їх у життя.

17 червня Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Після цього представники Євроради обговорять надання Україні статусу країни-кандидата у ЄС під час засідання 23-24 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі наближає її перемогу у війні з РФ.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. "За" проголосували 438 євродепутатів. 9 червня лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні та Молдові статус кандидата, а також працювати над наданням такого ж статусу Грузії.