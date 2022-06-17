Міністр енергетики: США допоможуть Україні "перезимувати" сезон 22/23

Міністерство енергетики та посольство США обговорили план проходження наступного опалювального сезону в Україні, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з надзвичайним та повноважним послом США в Україні Бріджіт Брінк, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Сторони обговорили зміцнення співпраці України з американською компанією Westinghouse, зокрема збільшення постачання ядерного палива, що дозволить повністю відмовитися від російських ядерних збірок на українських АЕС, а також побудувати нові блоки за американською технологією.

Галущенко поінформував про нищівні збитки, які зазнає український енергосектор внаслідок дій окупантів.

Водночас, українська енергосистема має достатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а й для експорту до країн Європи.

Брінк, у свою чергу, відзначила підтримку з боку США у підготовці України до наступного опалювального сезону.

Сторони також обговорили газовий шантаж з боку Росії у контексті нещодавнього зниження постачання газу до ЄС та загроз зупинки транзиту.

"Росія впливає на рівень постачання та використовує цей інструмент як зброю для впливу на ціни", – зазначив Галущенко.

Також сторони приділили увагу крокам Міненерго та уряду для деолігархізації енергетичного сектору, питанням корпоративного управління компаній енергетичного сектору, а також обговорили план проходження наступного опалювального сезону.