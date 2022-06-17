У Сухопутних військах озвучили втрати ЗСУ у бронетехніці та артилерії

Втрати української армії в техніці внаслідок боїв із росіянами іноді досягають 50%, повідомив командувач логістики Сухопутних військ Володимир Карпенко, повідомляє Новое время.

"На сьогодні ми маємо приблизно 30-40, а іноді й до 50 відсотків втрат техніки внаслідок активних боїв" , - сказав він в інтерв'ю National Defence, уточнивши, що говорить тільки про важке озброєння.

За його даними, Україна втратила 1300 БМП, 400 танків, 700 артилерійських систем.

"Для прикриття лінії фронту потрібно 40 бригад. Кожна бригада — це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми — лише на одну бригаду" , — розповів Карпенко про потреби армії.

За даними президента Володимира Зеленського, лінія фронту 13 червня становила більш ніж 2,5 тисячі кілометрів.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що щодня на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових, а кількість тих, хто отримує поранення, «набагато більша».