Макрон: Україна за нормальних умов не могла б стати кандидатом на членство в ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що в нормальних умовах Україна не могла б претендувати на отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, повідомляє Європейська правда.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV, повертаючись із візиту в Київ.

"Україна в нормальних умовах не мала б бути кандидатом" , – зазначив президент Франції, додавши, що обставини війни Росії проти України змінили ситуацію.

Макрон нагадав, що після затвердження рішення про кандидатський статус України буде викладена "дорожня карта" реформ, які Київ має виконати для подальшого руху заявки на членство в ЄС.

На його думку, підтримка кандидатського статусу – "це сильний політичний сигнал" підтримки України, а також "сигнал, спрямований Росії".

"Ми взяли на себе цей рух у бік Європи. Ми підготували його в цій кімнаті (інтерв’ю записувалося у вагоні, яким західні лідери вирушили до Києва) з канцлером Шольцом і прем’єром Маріо Драгі. Українці очікували на європейський консенсус" , – додав Макрон.

Нагадаємо, в п'ятницю Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.