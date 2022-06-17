КМВА: у Києві вводиться заборона на гучну музику та піротехніку

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема, заборону видовищ з використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучні співи, трансляцію розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, використання інших гучномовних установок.

Як йдеться у документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

Як повідомлялося, радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов заявив, що у Києві зараз працюють системи протиповітряної оборони зі штучним інтелектом, хоч і не всі.