Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом, повідомляє РБК-Україна.

Про це інформує Sky News.

Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона" , - підписав він опубліковані кадри.

Нагадаємо, це другий візит Джонсона до України від початку російського вторгнення. У квітні він став першим лідером країни G7, який приїхав до Києва.