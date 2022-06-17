RTL: Нідерланди готові підтримати надання Україні статусу кандидата

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні RTL.

Прем’єр Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом" під час своєї прес-конференції після засідання уряду. За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

"Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього" — заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Хукстра.

За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Хукстра.

"Це не процеси, які йдуть із сьогоднішнього дня на завтра" — зазначив він.

У середу Палата представників парламенту Нідерландів обговорюватиме позицію Нідерландів на цьому саміті ЄС.

Нагадаємо, джерела видання Bloomberg повідомляли, що Нідерланди та Данія виступають проти надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу на червневому саміті ЄС.

У п'ятницю, 17 червня, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що його країна не блокуватиме надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у разі позитивного висновку Європейської комісії.