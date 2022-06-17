Казахстан не визнає "ЛДНР": Токаєв назвав їх квазідержавами

Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право - це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс" , - зазначив він.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

"Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк" , - додав Токаєв.

При цьому він не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з російською окупацією Донбасу.

Нагадаємо, на сьогодні так звані "ЛДНР" визнала тільки Російська Федерація як привід для повномасштабної війни проти України.

При цьому лідер білоруського режиму Олександра Лукашенка не виключив можливість їх визнання з боку Білорусі.