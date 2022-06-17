Джонсон: Британія й надалі продовжуватиме надавати зброю Україні

Великобританія і далі надаватиме зброю для України, повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, повідомляє Новое время.

"Ми від самого початку готові сьогодні й надалі надавати озброєння, підготовку щодо використання цих озброєнь" , — сказав він під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що із західною зброєю український народ та ЗСУ зробити «те, що хочуть зробити всі українці: вигнати агресора з України».

"Буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, і це буде вже у контексті вільної України. Будуть і інші країни, які займатимуться гарантіями безпеки, про які ми говорили" , - сказав Джонсон.

Раніше Джонсон пообіцяв Зеленському, що Великобританія розпочне велику операцію з навчання українських збройних сил. За його словами, Великобританія може навчати до 120 тисяч військовослужбовців кожні 120 днів.

17 червня Джонсон вдруге від початку російського вторгнення прибув до Києва з неоголошеним візитом. Перший раз він прибув до Києва 9 квітня.