РФ не загрожує, а попереджає: Путін знову лякає світ ядерною зброєю

Російський президент Володимир Путін каже, що РФ не загрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готовий його застосувати у разі загрози суверенітету, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив на полях Петербурзького економічного форуму, який у Росії називають "всесвітнім".

"То один якийсь безвідповідальний політик щось бовкне, то інший – між іншим на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему. А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це "ось Росія погрожує!" Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", — сказав російський диктатор.

Нагадаємо, на початку червня одіозний пропагандист російської влади Володимир Соловйов пригрозив американському президентові Джо Байдену "ядерним ударом" на території США.