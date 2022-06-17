Генштаб: українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюму

Підрозділи Збройних сил України звільнили село Дмитрівку поблизу Ізюма на Харківщині, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 17 червня.

Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне".

На Слобожанському напрямку росіяни проводять дистанційне мінування місцевості.

Поблизу Сєвєродонецька загарбники продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також російські війська завдали авіаційних ударів поблизу Сиротиного та Борівського. Тривають сутички за контроль над Сєвєродонецьком.

Біля Сиротиного й Мєтьолкіного українські захисники відбили штурм російських окупантів, тож ворог відійшов із втратами.

У районі Гірського українські захисники відбили вибірковим вогнем спробу ворожої розвідки боєм. Крім того, безуспішні спроби окупантів вести бої в районі Берестового і Кодими, але внаслідок дій ЗСУ противник із втратами відійшов.

Після перегрупування російські війська спробували здійснити штурм, за підтримки артилерії, в районі Ниркового. Проте українські захисники відкинули їх щільним вогнем.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

На Волинському, Поліському, Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін. Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру Новоселівки, Красногорівки, Зеленого Поля й Кам’янського. Авіаційні удари ворога припали на Нью-Йорк, Авдіївку та Побєду.

На Південнобузькому напрямку ворог проводив повітряну розвідку з застосуванням безпілотників, щоб виявити зміни в положенні підрозділів ЗСУ й скоригувати артилерійський вогонь.

Росіяни вели обстріли з ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.

На Сумщині російські окупанти обстріляли цивільні будівлі Мезенівки й Глухова. Також російська авіація завдала ударів по двох населених пунктах області.

Інженерні підрозділи білоруської армії проводять бойову підготовку на північних кордонах України.