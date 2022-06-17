Радник мера: у Маріуполі щодня виявляють симптоми холери чи дизентерії

У захопленому та зруйнованому росіянами Маріуполі щодня 10−15 осіб звертаються за медичною допомогою із симптомами холери або дизентерії, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрюшенко.

"Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 осіб із симптомами холери або дизентерії (діарея, блювота, головний біль). Реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків – немає" , – пише він у Telegram.

За його даними, людей із цими симптомами просто відправляють додому, а окупанти обмежили спілкування з російських військових з маріупольцями в лікарнях.

"Самі окупанти нічого не роблять, навіть не запроваджено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання" , - написав він.

Також за даними Андрющенка, у Маріуполі зросла кількість ампутацій кінцівок у хворих на цукровий діабет за останній тиждень через низьку якість та нестачу інсуліну в місті.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. У ВООЗ розпочали підготовку до можливого спалаху холери у місті.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що у місті російські окупанти через спалах інфекцій почали відокремлювати військові поселення від мешканців міста. Він казав, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.