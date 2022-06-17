Байден підтвердив зникнення американців на війні та закликав не їздити в Україну

Байден підтвердив зникнення американців на війні та закликав не їздити в Україну
Фото: Facebook

Президент США Джо Байден підтвердив зникнення трьох американських військових, що воювали на боці Збройних сил України у війні проти Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Байден заявив у п'ятницю, що його проінформували щодо зниклих американських громадян.

"Мене проінформували. Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати в Україну. Скажу ще раз: американці не повинні їхати в Україну зараз", - сказав він.

Нагадаємо, два американця, що воювали на боці України, зникли під час бойових дій в Харківській області. Вони могли потрапити у російський полон.

Пізніше Держдеп повідомив про третього зниклого американця на війні.

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