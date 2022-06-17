Одеська ОВА: буксир рашистів "Василь Бех" затонув після удару ВМС України
Буксир Чорноморського флоту РФ "Василь Бех" затонув. Вранці 17 червня вдарив по ньому ВМС Збройних сил України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Максима Марченка.
Він зазначив, що на борту судна був зенітно-ракетний комплекс "Тор". Таке озброєння мало виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони.
Марченко нагадав, що на рахунку наших Збройних сил вже є ворожий крейсер, кілька катерів, а тепер додалося судно постачання.
"Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії якусь підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря" , - каже Марченко.
Військово-морські сили ЗСУ розповідали, що "Василь Бех" під час удару ЗСУ перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.
В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що, за попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти — невідома. Російські кораблі намагалися проводити пошуково-рятувальну операцію.
Буксир "Василь Бех" побудували на астраханському судноремонтному заводі та взяли до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.