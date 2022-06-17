Туреччина все ж таки проведе переговори з Фінляндією та Швецією - журналіст

Туреччина все ж погодилася провести тристоронні переговори з Фінляндією і Швецією. Зустріч має відбутися в понеділок, 20 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, переговори пройдуть в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Тристороння зустріч Туреччини, Швеції та Фінляндії пройде у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в понеділок" , - написав журналіст.

Як відомо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Однак пізніше стало відомо, що Анкара висунула умови для скандинавських країн, при виконанні яких Туреччина не буде проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО.

Крім того, повідомлялося, що Туреччина відмовилася брати участь у тристоронніх переговорах зі скандинавами, які були заплановані на 15 червня.