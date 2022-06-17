ОВА: за день Росія вбила 4 та поранила 6 мирних жителів у Донецькій області

В результаті військових дій РФ у Донецькій області в п'ятницю загинули 4 мирні жителі, ще 6 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram.

"За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці.

Ще 6 цивільних дістали поранення".

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.