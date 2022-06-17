Мінагрополітики: Україна завершила посівну кампанію

Українські аграрії завершили сівбу 2022 року – всього засіяно 95% прогнозованих площ обсягом 13,4 млн га, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила прес-служба Міністерства агрополітики.

Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території склали 14,2 млн га, що на 2,8 млн га менше за показник минулого року в 16,9 млн га.

Загалом засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га – тобто 79,4% від показника минулого року.

За підсумками цієї сівби, найбільша зміна у структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої. Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року. Площі посівів під соняшник скоротилися в порівнянні з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник 4,7 млн. га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року засіяно 4,6 млн. га проти 5,5 млн. га минулого року. Незважаючи на це, найбільше засіяна саме вона. Другий за площами культурою є соняшник (4,7 млн. га). Також засіяно 1,2 млн га сої, а під картоплі відійшло 1,1 млн га.

Посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, у тому числі – озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, жита – 109 тис. га, ячменю – 969 тис га. Крім того, посів озимого ріпаку вироблено на площі 1,4 млн га.

Нагадуємо:

Урожай в Україні прогнозується на рівні близько 65 млн. тонн, у тому числі зернових на рівні 50 млн. тонн – це становить 60% від рекорду минулого року.

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 25% посівних площ, крім того, змінилася структура засіяних культур.