Зеленський і голова Євроради скоординували кроки перед самітом ЄС

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю ввечері поговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і главою Європейської ради Шарлем Мішелем щодо європейських перспектив України, повідомляє Європейська правда.

За словами Зеленського, у розмові з фон дер Ляєн він подякував за позитивний висновок Європейської комісії щодо кандидатства України та запевнив, що Київ "продовжуватиме шлях проєвропейських реформ".

Своєю чергою президентка ЄК зазначила, що "була зворушена теплими словами президента України" і запевнила, що українці можуть розраховувати на постійну підтримку Єврокомісії на шляху до Європейського Союзу.

I was very moved by President @ZelenskyyUa's kind words over the phone today, following our recommendation to grant Ukraine the candidate status. The Ukrainians can count on the @EU_Commission's constant support as they move along the path to the European Union. pic.twitter.com/ey8BVCLgzo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Із главою Європейської ради Зеленський "скоординував кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня", а також подякував за віру в європейське майбутнє України.

Шарль Мішель же зазначив, що поінформував президента України про подальшу процедуру та саміт ЄС.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.