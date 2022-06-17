Зеленський та Джонсон знову прогулялися Києвом: прем'єр отримав подарунок

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися Києвом під час неоголошеного візиту британського лідера та вшанували пам'ять загиблих героїв України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.

"Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в нашій країні з візитом, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання", — йдеться у повідомленні пресслужби ОПУ.

Джонсон і Зеленський біля Стіни пам'яті полеглих героїв на Трьохсвятительській вулиці

Джонсон і Зеленський на Михайлівській площі, позаду натовп охочих сфотографувати лідерів

Священнослужитель собору розповів британському прем’єрові про історію Михайлівського Золотоверхого собору та про його архітектурну й мистецьку цінність. Джонсон ставив священикові питання щодо оздоблення та золотої покрівлі куполів.

Священнослужителі собору подарували іноземному гостю ікону Почаївської Божої Матері.

Зеленський і Джонсон на екскурсії в Михайлівському Золотоверхому соборі

Джонсон у соборі

Коли Джонсон вийшов із президентом Зеленським з собору, він сказав, що екскурсія собором була "фантастичною".

Потім Зеленський із Джонсоном прийшли подивитись знищену російську бронетехніку, яка виставлена на Михайлівській площі в середмісті Києва. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

На площі президент із прем’єром Британії помахали натовпу людей, які проходили повз та радісно вигукували їм. Джонсон гучно виголосив "Слава Україні!" Після екскурсії Джонсон підійшов до натовпу та подякував українському народові за мужність, сказавши українською "Дякую!"

Зеленський і Джонсон оглядають знищену бронетехніку російської армії на Михайлівській площі

Крім того, лідери обох держав поспілкувалися з українськими військовослужбовцями, які брали участь у битві за Київ у лютому-березні. Президент Зеленський подякував їм за службу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю, 17 червня, прибув до столиці України з неоголошеним візитом.