FT: ЄС відновить торгові переговори з Індією після майже десятирічної паузи

Євросоюз наприкінці червня поновить торговельні перемовини з Індією після перерви у майже 10 років на тлі спроб блоку "відвернути" Індію від її зв'язків з Росією, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на виконавчого віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.

Він заявив, що переговори між ЄС та Індією щодо угод про вільну торгівлю та захист інвестицій розпочнуться наприкінці червня.

"Для ЄС партнерство з Індією є одними із найважливіших відносин на майбутнє десятиліття" , – сказав Домбровскіс і додав, що ЄС націлений на "амбітні" терміни для підписання угоди до кінця 2023 року.

ЄС прагне подальшої співпраці з Індією після вторгнення Росії в Україну, з якою Індія історично мала тісні зв’язки.

Раніше, під час поїздки до Індії в квітні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про плани відновити торгові переговори з Індією та створити нову раду з торгівлі та технологій.

Міністр комерції Індії Піюш Гоял та Домбровскіс розповідали, що торговельні переговори будуть зосереджені на технологіях і цифровій торгівлі, а також на сталому розвитку.

Нагадуємо:

Повідомлялося, що постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень, а Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.

Індія продовжуватиме купувати "дешеву нафту" у Росії, але ще не остаточно узгодила умови знижки.

Крім того, Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки в рублях та рупіях. Це дозволить торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Сама ж Росія пропонує Індії механізм подвійних платежів: за російську нафту - в доларах або євро, за решту товарів - у рупіях і рублях через альтернативну SWIFT російську Систему передачі фінансових повідомлень.