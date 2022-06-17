Гайдай: окупанти у Сєвєродонецьку розстрілюють будинки з танків та артилерії

У Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої, а росіяни контролюють більшу частину міста, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі телеканалу Україна 24.

Він наголосив, що під обстрілами росіян перебувають усі вільні від російських окупантів населені пункти області.

"У Сєвєродонецьку найжорстокіші бої. Російські ЗМІ ще тиждень тому говорили, що вони повністю контролюють місто. Насправді не повністю, але справді більшу частину вони контролюють… Розстрілюють із танків, із артилерії будинку „в нуль“. Тобто знищують місто" , – сказав Гайдай.

Глава Луганської ОВА нагадав, що на території заводу Азот у Сєвєродонецьку ховаються понад 500 людей, з яких 38 дітей.

Також Гайдай наголосив, що Лисичанськ повністю контролюють українські військові, але місто перебуває під постійним обстрілом окупантів. За його словами, евакуація з міста можлива і відбувається щодня.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що у битві за Сєвєродонецьк багато в чому зараз вирішується доля Донбасу, бої за місто – одні з найважчих за всю війну. Глава держави зазначав, що ворог щодня втрачає близько 300 осіб особового складу.

13 червня окупанти знищили всі три мости, які вели до Сєверодонецька. Війська РФ контролюють 70-80% міста, а місцеві жителі перебувають у вкрай тяжких умовах.