SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутники Starlink

Ракета компанії SpaceX вивела на навколоземну орбіту 53 інтернет-супутники системи Starlink. Falcon 9 стартував з Космічного центру Кеннеді у Флориді, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Нові супутники дозволять розширити можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення через супутниковий інтернет.

Ракета-носій першого ступеня після запуску приземлилася на безпілотний корабель в Атлантичному океані. Це була 100-а успішна місія для цього типу ракети.