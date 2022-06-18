ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Кременчуку, обстріляли НПЗ

Рано вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За словами Луніна, подробиці про пошкоджені об'єкти будуть названі пізніше. Про постраждалих в результаті ракетного удару не повідомляється.

Нагадаємо, раніше росіяни вже завдавали ударів ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомлялося про вибухи в Полтавському районі.