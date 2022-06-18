У Києві на час ремонту з вулиці Льва Толстого приберуть тролейбуси

У Києві з 6:00 18 червня до 23:00 19 червня у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Льва Толстого будуть змінені маршрути тролейбусів №3 і №9к, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Київпастрансу.

Тимчасово рух тролейбусів буде організовано за такими маршрутами: