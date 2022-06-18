Половину України накриють грозові дощі: прогноз погоди

Половину України накриють грозові дощі: прогноз погоди
Фото: Курс України

Сьогодні, 18 червня, майже половину регіонів України накриють дощі з грозами. При цьому температура повітря залишиться стабільною, без суттєвого похолодання, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні вдень на сході, півдні, а також частково в центрі і півночі країни очікують опади у вигляді грозових дощів.

    На решті території сухо, можливо мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний з поривами до 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +12 +15, вдень +23 +26 градусів;
    • на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +23 +26;
    • у східних областях вночі +12 +14, вдень +24 +26 градусів;
    • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень +25 +27;
    • у центральних областях вночі +13 +16, вдень +24 +27 градусів

    Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці та Київській області вдень місцями очікується хмарна погода, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11 +15, а вдень +23 +26 градусів.

    Половину України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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