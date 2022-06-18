Монастирський: Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок
Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка дозволить знешкоджувати вибухонебезпечні предмети в умовах поганої видимості, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Мушу сказати, що більшість водойм сьогодні небезпечні. Там, де велися бойові дії, буде тривале розмінування. Йдеться, наприклад, про спеціальні підводні дрони для розмінування. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, колег з Євросоюзу – вони нам будуть допомагати і командами, які будуть приїжджати з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування, але вона дуже специфічна", – зазначив глава МВС.