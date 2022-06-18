Монастирський: Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок

Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм. Спеціальна техніка дозволить знешкоджувати вибухонебезпечні предмети в умовах поганої видимості, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.