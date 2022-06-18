ОВА: вночі над Одещиною збили 2 крилаті ракети

Уночі 18 червня збройні сили України збили дві російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено" , – заявив він.

За словами Братчука, у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту: 2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Речник голови ОВА підкреслив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.