ISW: командувача ПДВ РФ відсторонили через масові втрати десантників під Києвом

Командувач повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Андрій Сердюков був відсторонений від своєї посади за невиправдано високі втрати серед десантників при наступі на Київ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Андрій Сердюков, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму в 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. У січні цього року він також курував контингент ОДКБ, введений В Казахстан.

На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність і великі втрати серед російських підрозділів ВДВ в перші тижні після широкомасштабного вторгнення на київському напрямку. Замінити Сердюкова повинен начальник штабу Центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплінський, уродженець Донецької області.