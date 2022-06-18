Британська розвідка: російські війська відновили наступ на південь від Ізюма

Російські війська за останні 48 годин, ймовірно, відновили свої зусилля щодо наступу на південь від Ізюма з метою заглибитись у Донецьку область та оточити район навколо Сєвєродонецька з півночі, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Також повідомляється, що з 14 червня офіційні особи Росії та сепаратистів заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватись із Сєверодонецька.

"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення" , - наголошується в заяві.

Варіанти залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до міста Сватів, углиб окупованої Росією території.