ОВА: РФ атакувала Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ вісьма ракетами

Вранці 18 червня шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, та дві ракети — по ТЕЦ. Постраждалих немає, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Зазначається, що ворог атакує ці обʼєкти не вперше. НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини. Кременчуцький НПЗ так і не запрацював після попередніх ударів.

На місці ракетних ударів працюють рятувальники.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських ракетних ударів по Кременчуку були пошкоджені об'єкти інфраструктури.