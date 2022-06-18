ОВА: РФ атакувала Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ вісьма ракетами
Вранці 18 червня шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, та дві ракети — по ТЕЦ. Постраждалих немає, повідомляє Новое время.
Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Зазначається, що ворог атакує ці обʼєкти не вперше. НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини. Кременчуцький НПЗ так і не запрацював після попередніх ударів.
На місці ракетних ударів працюють рятувальники.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських ракетних ударів по Кременчуку були пошкоджені об'єкти інфраструктури.