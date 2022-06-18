Більше мільярда доларів за тиждень: НБУ збільшив продаж валюти

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 червня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1 055,61 млн доларів і купив 8,30 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 047,31 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 768,30 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 841,10 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 11 223,10 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 9 382,00 млн доларів і 1 678,14 млн євро.