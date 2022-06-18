У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 465 (+9)
- бойових броньованих машин – 3 573 (+10),
- артилерійських систем – 739 (+5),
- РСЗВ – 233,
- коштів ППО – 98 (+1),
- літаків – 216 (+1),
- вертольотів – 180,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
- крилатих ракет – 129,
- кораблів/катерів – 14 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),
- спеціальної техніки – 55.
Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.
Дані уточнюються.