У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 465 (+9)
  • бойових броньованих машин – 3 573 (+10),
  • артилерійських систем – 739 (+5),
  • РСЗВ – 233,
  • коштів ППО – 98 (+1),
  • літаків – 216 (+1),
  • вертольотів – 180,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
  • крилатих ракет – 129,
  • кораблів/катерів – 14 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),
  • спеціальної техніки – 55.

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.

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