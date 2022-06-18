У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 465 (+9)

бойових броньованих машин – 3 573 (+10),

артилерійських систем – 739 (+5),

РСЗВ – 233,

коштів ППО – 98 (+1),

літаків – 216 (+1),

вертольотів – 180,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),

крилатих ракет – 129,

кораблів/катерів – 14 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17),

спеціальної техніки – 55.

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

Дані уточнюються.