У РФ заявили про плани відродити "Волги" та "Перемоги"

У Росії заговорили про плани відродження автомобільних брендів СРСР "Волги" та "Побєди", повідомляє Економічна правда.

Про це заявив російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров.

Він заявив, що проєкт можна реалізувати на різних майданчиках. При цьому не уточнивши можливих термінів початку виробництва.

Раніше повідомлялося, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність РФ. На підприємствах, якими володіла Renault, випускатимуть "Лади" і планують відновити виробництво "Москвичів".