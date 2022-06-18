Віцепрезидентка Європарламенту застерегла від поспішного вступу України, нагадавши про Угорщину
Віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі застерігає від поспішного вступу України до Євросоюзу, хоча загалом підтримує цей крок, повідомляє Європейська правда.
"Не має бути поспішних вступів. Після того, як ви перебуваєте в ЄС, ви не можете бути виключені", - сказала Барлі, яка представляє німецьку партію СДПН, яку очолює Олаф Шольц.
Барлі пояснила, що зараз є приклад Угорщини, яка систематично підриває верховенство закону.
"Тим важливіше, щоб критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, функціонуюча ринкова економіка та верховенство закону були повністю дотримані", - сказала вона.
Барлі впевнена, що наступного тижня країни ЄС ухвалять рішення про надання Україні статусу кандидата.
"Я майже впевнена, що всі країни-члени ЄС готові полегшити Україні шлях до вступу до ЄС. Можуть бути різні думки про тимчасовий горизонт, але загалом усі згодні з метою", - сказала вона.
Барлі додала, що надання Україні статусу кандидата є правильним способом підтримки країни на тлі вторгнення Росії.
"Статус кандидата стане для Москви важливим сигналом того, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей", - сказала політик.