Польща покращує умови торгівлі з Україною: розширює страхування ризиків

Уряд Польщі прийняв рішення для розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Страхові гарантії надаватимуться через польську державну Корпорацію страхування експортних кредитів (KUKE). До кінця року вона зможе надати кредитні ліміти на суму 500 мільйонів злотих.

"Компанія забезпечує можливість страхування ризику неповернення дебіторської заборгованості в експортних контрактах польських виробників з українськими контрагентами. Фактично польські імпортери отримують державні гарантії покриття ризиків несплати українськими покупцями поставленої продукції" , - йдеться у повідомленні.

Страхування покриває контракти на постачання продукції, що входить до переліку критичного імпорту.