Нацполіція: на Донеччині за добу окупанти зруйнували 34 цивільних об'єкти

В Донецькій області окупанти обстріляли 12 населених пунктів — міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка. Є жертви і постраждалі, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Нацполіції.

Зазначається, що руйнувань зазнали 34 цивільних об'єкти — 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо. За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення.

Найбільше страждала Авдіївка — російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.