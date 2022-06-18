У Калінінграді заявили, що Литва відрізала регіон від постачання вантажів з РФ

Литовська залізниця відсьогодні, 18 червня, перестала здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград. Йдеться про 50% вантажів, які потрапили під санкції ЄС, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.

За словами Аліханова, відповідну інформацію перевізник повідомив за день до того, як заборона набула чинності. Він уточнив, що під заборону Європейського Союзу потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють з регіонів Росії.

Як заявив російський чиновник, тепер на поромну лінію Усть-Луга - Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

Крім того, Аліханов звинуватив Литву в порушенні правил свого вступу до Євросоюзу.