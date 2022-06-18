Шольц про кандидатський статус України: спробуємо отримати 27 "так"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв подальшу допомогу Україні і висловив сподівання, що лідери ЄС на саміті досягнуть домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ до Євросоюзу для України, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у відеозверненні у суботу.

Олаф Шольц пообіцяв Україні подальшу допомогу в боротьбі з Росією

"Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України" , – сказав він.

Канцлер сказав, що зараз йдеться про поєднання солідарності з перспективою.

"Оскільки багато хто бореться за свободу та демократію в Україні, вони хочуть знати, що це приведе до Європи" , – заявив він, зазначивши, що для України необхідний статус кандидата на вступ до ЄС.