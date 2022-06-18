Кубраков сказав, скільки кілометрів доріг та переправ наразі зруйновано

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що наразі пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, повідомляє Економічна правда.

За його словами, прямі задокументовані збитки української інфраструктури уже сягають майже 104 млрд доларів.

Він також заявив, що станом на зараз вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу.