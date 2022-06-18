Кабмін визначив порядок обміну тілами загиблих у війні з РФ

Кабінет міністрів України ухвалив процедуру вилучення, передачі та репатріації тіл осіб, загиблих у зв’язку зі збройною агресією РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Проєкт постанови був ухвалений на черговому засіданні КМУ 17 червня 2022 року.

Зазначається, що обмін (передача та репатріація) здійснюватиметься за рішенням віцепрем'єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. До процесу залучатимуться Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, представники Офісу Генпрокурора, СБУ та ЗСУ, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня Україна та РФ вперше провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160". 8 червня в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією за формулою "50 на 50". Процес повернення тіл загиблих українських захисників триває.