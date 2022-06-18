ООН попереджає про "пекло на землі", якщо не зупинити війну в Україні

Світові загрожує пекло на землі, якщо війна в Україні не буде зупинена і не вдасться відкрити порти. Дефіцит може дестабілізувати країни, що залежать від експорту пшениці з України та Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, передає "ДС" із посиланням на The Guardian.

"Ще до української кризи ми зіштовхнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через СOVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна.

Це дуже, дуже страшний час… Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, — це покласти край цій клятій війні між Росією та Україною та відкрити порти" , — йдеться в повідомленні.

Бізлі сказав, що якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. За його словами, після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які ми маємо сьогодні, "набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігали 15 років тому".

За словами Бізлі, "ми вже спостерігаємо заворушення в Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і ми мали дестабілізацію в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій".

Відзначимо, Україна щороку вирощує достатньо продуктів, щоби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.