Польща закликає запровадити сьомий пакет санкцій проти РФ

Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Новое время.

"На нашу думку, сьомий пакет санкцій має бути впроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск на Росію" , — заявив у коментарі німецькій газеті Welt am Sonntag речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Водночас заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій завдав сильного удару по Росії. Проте він ще недостатньо послабив Путіна та його військову машину.

"Нам потрібні подальші та жорсткіші санкції" , — сказав він.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн закликав ЄС ввести сьомий санкційний пакет проти Росії.

В МЗС Польщі 4 червня повідомили, що Європейський Союз розпочав роботу вже над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Нові обмеження можуть торкнутися й газових постачань із РФ. Водночас канцлер Австрії заявляв, що у Євросоюзі не планують вводити ембарго на газ із Росії.