Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з Росією

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції наприкінці серпня. Таку думку висловив Давид Арахамія, народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами, повідомляє Голос Америки.

На запитання, що буде вкінці серпня, він відповів:

"Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях".

Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.

"Мінімальна прийнятна угода була б, якби ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого" , - каже Давид Арахамія.

Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.