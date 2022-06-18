Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з Росією
Україна зможе відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції наприкінці серпня. Таку думку висловив Давид Арахамія, народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами, повідомляє Голос Америки.
На запитання, що буде вкінці серпня, він відповів:
"Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях".
Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.
"Мінімальна прийнятна угода була б, якби ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого", - каже Давид Арахамія.
Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.
"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом", - розповів Арахамія.