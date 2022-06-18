СБУ заявила про затримання коригувальника ракетних ударів по Одеській області

В Одеській області затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Службі безпеки України.

Зазначається, що про результати обстрілів він доповідав своєму «куратору» через закриті канали зв’язку. Затримання здійснювалося контррозвідкою.

Вперше міст через лиман поблизу Затоки обстріляли 26 квітня. Наступного дня російські військові нанесли повторний ракетний удар, внаслідок чого він був зруйнований.

28 квітня рух одного з потягів, маршрут якого пролягав мостом, поновили. 2 травня росіяни втретє вдарили по мосту, завдавши конструкції додаткової шкоди. Після чого, 10 травня,знов атакували споруду.

16 травня, внаслідок чергового обстрілу моста, постраждали чотири людини, серед яких 6-річна дівчинка. З тяжкими травмами її доставили у лікарню. Від російських снарядів також були пошкоджені приватні будинки, база відпочинку та автівки.

30 травня окупанти намагалися ввосьме обстріляти міст.