Зеленський подав до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству над жінками у суботу, 18 червня, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Україна підписала Стамбульську конвенцію у 2011-му, але документ так і не ратифікувала. У 2020 та 2021 роках ратифікація Стамбульської конвенції була основною вимогою Маршу жінок.

Цей міжнародний договір передбачає криміналізацію насильства щодо жінок і домашнього насильства, захист жертв, можливості правоохоронних органів реагувати на різні форми насильства та інші заходи для його запобігання чи покарання.

На сайті президента вже створювали дві петиції з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію — обидві набирали понад 25 тисяч голосів. 17 лютого у відповіді на петицію було сказано, що Володимир Зеленський "послідовно підтримує" захист прав людей, які пережили домашнє насильство і насильство за статевою ознакою.