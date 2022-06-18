Біткоїн впав нижче $20 000

Вартість біткоїна за останні 24 години впала приблизно на 9%, вперше з грудня 2020 року опустившись нижче $20 000. Ефір, друга за капіталізацією "монета", вперше за півтора року опустився нижче $1000, повідомляє Ліга.Фінанси.

CNBC пояснює, що новий обвал пов'язаний з агресивним підвищенням відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. ФРС у середу оголосила про рішення підвищити базову відсоткову ставку на 0,75 в.п. – це найбільший крок підвищення з 1994 року. Це призвело до того, що інвестори почали відмовлятися від ризикованих активів, включно з акціями та криптовалютами.

Крім того, крипта досі не відійшла від краху алгоритмічного стейблкоїну TerraUSD і криптобанку Celsius, який заборонив виводити гроші.

Через обвал ринку на межі банкрутства опинився також криптовалютний хеджфонд Three Arrows Capital (3AC) з активами на суму $10 млрд, який інвестував у біткоїн, ефір і солану. Співзасновник 3AC розказав, що компанія розглядає можливість продажу активів та зміну власника, щоб уникнути краху.